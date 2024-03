In arrivo nuovi murales a Piacenza: dalla scuola Dante a via Grandi e Spazio 2

Sei nuovi murales stanno per nascere a Piacenza. Sono quelli dei progetti vincitori del bando “UAU PC! Urban Art Unites Piacenza” presentati a palazzo Farnese dall’assessore Francesco Brianzi e dalla sindaca Katia Tarasconi. In pratica nel corso dell’anno alcuni luoghi della città saranno interessati da interventi di street art: si tratta dei muri del complesso scolastico Dante Carducci, della parrocchia di Nostra Signora di Lourdes confinanti coi giardinetti di via Grandi, dei muri dell’Isii Marconi, dello stadio Bertolini, di Spazio 2. Qui appariranno gambe che si muovono e immagini visionarie, disegni che inneggiano alla sostenibilità e uomini che si trasformano in macchine.

A presentare i soggetti sono stati proprio gli ideatori: l’Associazione Divercity con le insegnanti Maria Rosaria Fiorente e Daniela Benedetti, il Circolo Anspi “Don Armando Borella – Oratorio Ragazzi del Brentei” con la coordinatrice Eleonora Malaspina, l’Arci con il suo presidente Nicola Curtarelli, l’artista Filippo Garilli e l’insegnante Ilaria Tiberio, Endofap Don Orione con il docente Alessandro Martufi e la Cooperativa Eureka con Elena Calza, Giulia Casana e Daniele.

Vallisa. Nel corso dell’incontro è stato presentato anche il progetto di videodocumentazione di NOH STUDIO APS con Rebeca Elena Carini.