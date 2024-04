È arrivata la neve di aprile sulle colline piacentine: giù le temperature LE FOTO

Colpo di coda dell’inverno, è arrivata la neve di aprile. Da San Michele di Morfasso a Vezzolacca, da Bettola a Zerba, una coltre bianca ha ricoperto le colline piacentine. Le previsioni avevano annunciato un peggioramento del meteo e nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 aprile il maltempo non si è fatto attendere. Neve e pioggia stanno interessando il territorio piacentino. Le temperature sono scese in picchiata.

ALLERTA METEO PROTEZIONE CIVILE

Nella giornata di ieri la Protezione civile ha diramato un’allerta meteo per marcato maltempo con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale e neve sui rilievi. “Sono previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio temporalesco più probabili sul settore occidentale che possono generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1. Sono previste nevicate di moderata intensità più probabili su fascia appenninica occidentale, con accumuli intorno ai 15-30cm per le zone di collina / 30-50 cm per le zone di montagna anche sotto forma di rovesci di neve”.