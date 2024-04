“Si sa quanto chiude ma non quando riapre”, lamentele per il parco della Pace

Dopo 13 anni di “onorata apertura” il parco della Pace di Piacenza è chiuso. O meglio, si sa quando chiude, ma non quando apre alla mattina con gran disappunto di diversi abitanti della zona. La segnalazione arriva appunto da uno di loro: Giuseppe Finelli abita in via Perosi, una delle strade che portano direttamente all’area verde fra strada della Raffalda e via Pietro Cella. È lui ad accorgersi, un paio di mesi fa, che alla mattina presto il parco è chiuso.

“CANCELLI CHIUSI”

“Una mattina ho trovato l’area chiusa – spiega – l’orario di apertura segnato indica le otto, tuttavia fin da quando questo parco è sorto, tredici anni fa, i cancelli venivano aperti dalle guardie giurate dell’Ivri allo smonto del turno notturno. Questo significa che alle sei e mezza del mattino il parco della pace era aperto”.

Due mesi fa però la situazione cambia: “Abbiamo trovato i cancelli chiusi alle sei mezza, aperti solo dalle otto – spiega il cittadino – e così dopo qualche giorno in cui la situazione non è cambiata mi sono rivolto ai vigilanti dell’Ivri: mi hanno detto non avrebbero più potuto aprirli a fine turno. E allora ho contattato il Comune”.

LA DECISIONE DEL COMUNE

La decisione di posticipare l’apertura all’orario segnato per legge suscita più di una lamentela fra i residenti: “In questi mesi un sorvegliante ha aperto il parco alle 7.25 per venire incontro alle esigenze di noi cittadini, ma le volte in cui questa persona non è stata in turno l’area è stata aperta alle otto – spiega il cittadino – quindi alla fine ogni mattina noi non sappiamo con certezza a che ora il parco sarà aperto. A quanto sembra altri residenti della zona si sono lamentati dell’apertura anticipata del parco perché sarebbe frequentato dai proprietari dei cani che lasciano i loro animali liberi di scorrazzare. C’è un’area di sgambamento apposita, il comportamento di queste persone sicuramente non è corretto, ma non per questo bisogna danneggiare altri cittadini che usano il parco in maniera corretta”.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTA’