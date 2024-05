Placentia Half Marathon, via alla 27esima edizione: tutte le modifiche alla viabilità

Si alza il sipario sulla 27esima edizione della Placentia Half Marathon. Già dalla notte tra sabato 4 e domenica 5 maggio sono in vigore divieti di circolazione e di sosta per consentire lo svolgimento in sicurezza di un evento che ha portato circa 10mila persone tra le via della città. Il percorso della mezza maratona è visibile in tempo reale sul sito ufficiale dell’evento.

Tutte le modifiche alla viabilità di Piacenza

Inizierà alle ore 2 della notte tra sabato 4 e domenica 5 maggio, protraendosi sino al termine del passaggio degli atleti, il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Cittadella, viale Risorgimento (su entrambi i lati), nel tratto di viale Sant’Ambrogio tra piazzale Milano e via Abbondanza, in via Alberoni, nel tratto di via La Primogenita tra via Alberoni e piazzale Roma, in piazzale Roma, nel tratto di viale Patrioti tra piazzale Roma e piazzale Libertà, in piazzale Libertà, lungo corso Vittorio Emanuele, in via Cavour, in via XXI Aprile, via Del Pontiere, via Alberici, lungo l’argine del Po, in strada dell’Aguzzafame, strada di Camposanto Vecchio, via Trebbia, via Monte Carevolo, via Anguissola e via XXI Aprile (nel tratto tra via Fontana e piazzale Torino).

Sarà inoltre revocato il divieto di sosta esistente in via Tramello, così come il divieto di circolazione nel tratto pedonale di via Maculani, per consentire ai veicoli dei partecipanti alla gara – esponendo l’apposito contrassegno sul parabrezza – di posteggiare i propri mezzi.

DIVIETI DI CIRCOLAZIONE

Per quanto riguarda i divieti di circolazione, dalle 8.30 di oggi, domenica 5 maggio, sino al termine del passaggio degli atleti, resteranno chiuse al traffico: piazza Cittadella, via Baciocchi, viale Risorgimento, viale Sant’Ambrogio (nel tratto tra piazzale Milano e via Abbondanza), via Abbondanza, via Trebbiola, piazzetta Santa Maria, via Alberoni, via La Primogenita (tra via Alberoni e piazzale Roma), piazzale Roma, piazzale Libertà e viale Patrioti nel tratto compreso tra queste due aree, viale Pubblico Passeggio, corso Vittorio Emanuele, piazza Cavalli, via Cavour, piazzale Milano, via XXI Aprile, via Del Pontiere, l’argine del Po, strada dell’Aguzzafame, strada di Camposanto Vecchio, via Trebbia, via Monte Carevolo, via Anguissola, via Fontana, la carreggiata Ovest di via XXIV Maggio (tra piazzale Torino e via Da Saliceto), via Da Saliceto, piazzale Medaglie d’oro, la carreggiata Ovest di via Manfredi, via Gorra, la carreggiata Est di corso Europa, via Calciati, piazzale Veleja e via Bolzoni.

Dalle 8.30, sino al termine del passaggio degli atleti, lungo la corsia Nord di via Conciliazione, nel tratto tra l’intersezione con via Don Dieci e la rotatoria all’altezza di via Calciati e corso Europa sarà consentito il doppio senso di circolazione; contestualmente, verrà revocato il senso unico di marcia in via Bubba.

INTERRUZIONI AL TRAFFICO

Lungo il percorso potranno verificarsi temporanee interruzioni del traffico per brevi periodi, per consentire l’attraversamento degli incroci che rientrano nel percorso di gara.

In occasione della Placentia Half Marathon, infine, tra le ore 6 e le 24 di domenica 5 maggio, sarà vietato il transito all’interno della zona di particolare rilevanza urbanistica ai veicoli con massa complessiva massima superiore ai 35 quintali. Da tutti i provvedimenti elencati sono esclusi i mezzi di soccorso, delle Forze dell’ordine in servizio di emergenza, nonché i veicoli a servizio della manifestazione.

Modifiche alle linee del trasporto pubblico

Sempre nella giornata di domenica 5 maggio le linee urbane, suburbane ed extraurbane del trasporto pubblico di Piacenza osserveranno fino alle ore 14.00 circa diverse modifiche di percorso per consentire lo svolgimento della manifestazione. Inoltre – specifica Seta attraverso un comunicato -, il passaggio degli atleti potrebbe comportare soste prolungate dei mezzi che potranno causare ritardi non preventivabili delle corse.

SERVIZIO URBANO

Linea 2 San Lazzaro/Sant’Antonio: i bus provenienti da Piazzale Marconi percorrono viale Il Piacentino, via Abbadia, viale Alberoni, via Roma, via Borghetto.

Linea 2 Sant’Antonio/San Lazzaro: i bus provenienti da via Emilia Pavese percorrono Piazzale Torino, via Taverna, vicolo Valverde, viale Malta, Piazzale Torino, via XXI Aprile, Piazzale Milano, via S. Ambrogio, Piazzale Marconi.

Linea 3/7: regolare in entrambi i sensi di marcia. Possibili rallentamenti dovuti al passaggio degli atleti negli attraversamenti di via Primogenita, Piazzale Libertà, via Bianchi/Manfredi, Piazzale Torino.

Linea 4 direzione Borgotrebbia: da piazzale Marconi percorre via Il Piacentino, via Abbadia, via Alberoni, via Roma, via Borghetto. Inoltre, le corse delle ore 10:02 e 10:52 da via Vittime di Strà giunte al termine di via Campagna invertono la marcia sulla rotonda di via XXI Aprile per la chiusura della strada sino a Borgotrebbia dalle ore 10.00 alle ore 11.30 (omettono quindi il tratto sino a Borgotrebbia ed il ritorno delle ore 10:23 e 11:13).

Linea 4 direzione Peep: fino alle ore 14 percorre via Anguissola, via XXI Aprile, piazzale Milano, via S. Ambrogio, piazzale Marconi, piazzale Roma, piazzale Libertà.

Linea 8 direzione stadio: fino alle ore 14 i bus, giunti in via Martiri della Resistenza percorrono via Trivioli, via Corvi, via Gorra, via Buozzi. Percorso regolare in direzione opposta.

Linea 15: fino alle ore 14 è limitata a Piazzale Marconi sottopassaggio (non transita da via S.Ambrogio, viale Risorgimento, Piazza Duomo, via Alberoni, viale dei Mille). Per Besurica: da Piazzale Marconi i bus seguono il percorso regolare. Da Besurica: fino alle ore 14 percorso regolare sino a piazzale Genova, poi via IV Novembre, viale Patrioti, Piazzale Marconi.

Linea 16 da piazzale Marconi-FS: percorso regolare sino a piazzale Torino, poi percorre via Taverna, vicolo Valverde, viale Malta, piazzale Torino, via XXI Aprile, piazzale Milano, via S. Ambrogio, piazzale Marconi-FS. ATTENZIONE: le corse delle ore 10:18 e 11:00 da piazzale Marconi-FS giunte in via Boselli svoltano in via Foresti, poi via Ottolenghi, quindi via Don Minzoni sul percorso regolare.

SERVIZIO SUBURBANO

Linea E11 Borgonovo: il percorso è regolare, sono possibili rallentamenti al transito in via Primogenita, via Sant’Ambrogio, Piazzale Milano e Piazzale Torino.

SERVIZIO EXTRAURBANO

Linea E17 Bobbio-Piacenza; linea E43 Vernasca-Piacenza: il percorso è regolare, sono possibili rallentamenti al transito in via Manfredi, Piazzale Libertà, Piazzale Roma, via Primogenita.

Linea E26-E34 Bettola-Piacenza: il percorso è regolare, sono possibili rallentamenti al transito in S.P. Valnure (zona Galleana), via Manfredi, Piazzale Libertà, via Primogenita.

Linea E57 Cremona-Piacenza: il percorso è regolare, sono possibili rallentamenti al transito in Piazzale Roma, via Primogenita.