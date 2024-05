Radio Bruno torna a Piacenza: concerto il 9 luglio, via libera in giunta

Una piazza così, di certo, la si era vista raramente qui. Tra palazzo Gotico, palazzo del Governatore, San Francesco, gli iconici cavalli, ovunque la si guardasse nelle riprese rimbalzate in tutta Italia, Piacenza è sembrata ancora più bella il 26 giugno 2023, grazie al bagno di folla e d’estate.

Cinquemila persone (giovani accampati per accedere fin dal mattino), luci spettacolari, e tantissima musica da ascoltare e riascoltare in una performance live indimenticabile: Radio Bruno non poteva che voler tornare ancora per il suo maxi evento, quest’anno previsto il 9 luglio, come veniamo a sapere da indiscrezioni trapelate dalla giunta di palazzo Mercanti riunita ieri, 7 maggio.

A dire il vero le bocche restano cucite, anzi cucitissime, soprattutto sui grandi ospiti, ma quel che si sa è che già da oggi la radio passerà le prime date, le anticipazioni, il calendario. Il format sarà lo stesso dello scorso anno; ma la cifra a carico del Comune cambia, si riduce.

Al momento sono stati stanziati 10mila euro, praticamente un quarto rispetto allo scorso anno, e questo proprio perché – sempre secondo quanto è stato possibile apprendere – il Yoga Radio Bruno Estate era andato talmente bene da portare la stessa emittente a scegliere di investire ancora qui. Staremo a vedere, anzi ad ascoltare.