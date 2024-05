Volpe con il muso incastrato nel cartone del latte: assistita e liberata da papà e figlia

Continua il filo rosso degli avvistamenti ravvicinati con le volpi nel territorio piacentino. Questa volta, la storia si sposta nella località di Castelvetro, dove grazie alla testimonianza video di Serena, una bambina di undici anni che assieme a suo padre si trovava in zona, è stato possibile assistere un esemplare molto giovane di volpe, sorpresa con il muso incastrato dentro un cartone del latte.

“Avrà avuto all’incirca 5 mesi”, ha spiegato Vincenzo, il padre di Serena. “Il papà l’ha liberata proteggendosi con il mio calzino”, ha ironizzato l’autrice del video.

Dopo il racconto della volpe adottata dai residenti di un borgo sulle colline piacentine, la serie prosegue e si fa quasi comica. Come ci si può sentire nel vedere un cartone blu e bianco fluttuare in mezzo ad un campo, per poi accorgersi che, mimetizzato con il terreno, c’è un corpo rossiccio e peloso a caccia di un prelibatissimo sorso di latte? Sicuramente spiazzati, poi intimoriti, e infine rincuorati nel vedere il cucciolo scappare altrove, libero dello scomodo involucro.