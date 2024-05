“Bimbinbici”, l’iniziativa di Fiab compie 25 anni: baby ciclisti lungo le vie cittadine

Ha tagliato il traguardo dei 25 anni “Bimbinbici”, la manifestazione organizzata da Fiab Amolabici e Comune di Piacenza, con la collaborazione di Coop Alleanza e di Croce Rossa. Quest’anno sono stati almeno un’ottantina i partecipanti: 40 bambini iscritti accompagnati dai loro genitori che hanno fatto un lungo giro per le vie cittadine. Il punto di partenza è stato il Pubblico Passeggio: da lì il gruppo, guidato dal presidente di Fiab Amolabici Angelo Nani, si è mosso verso viale Patrioti e via IV Novembre, per poi imboccare la direttrice via Alberici – via Giordani. Raggiunta piazza Sant’Antonino, i ciclisti hanno pedalato fino a largo Battisti, piazza Cavalli con sosta per la tradizionale foto di gruppo e, da qui, hanno proseguito verso via Illica e via Garibaldi raggiungendo piazza Borgo, via Castello e la ciclabile di viale Malta, per tornare infine in piazzale Genova.

In tutto circa sei chilometri percorsi con un obiettivo chiaro: “Vogliamo ancora i bambini in strada a pedalare – spiega Nani – per questo abbiamo scelto, per l’edizione 2024 di Bimbinbici, lo slogan “Il futuro arriva in bicicletta”. Pensiamo infatti che per i bambini e i ragazzi la bicicletta costituisca il miglior sapere pratico che rafforza i ponti tra il sapere scolastico e l’esperienza reale”.