Sordo e quasi cieco in bici per la ricerca, tappa a Piacenza per Alessandro Mennella

“Emozione e movimento”. Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 28 agosto, sono arrivati in Piazza Cavalli a piacenza un team di ciclisti bici tandem guidati non solo dalla passione per la due ruote ma dal desiderio di fare luce su una rara malattia e sostenere la ricerca.

Protagonista dell’iniziativa solidale a pedali Alessandro Mennella, giovane atleta genovese ipovedente e affetto dalla forma più grave della Sindrome di Usher, malattia rara che gli ha provocato una sordità profonda alla nascita e che lo ha portato progressivamente a uno stadio di quasi totale cecità.

“Pedaliamo insieme all’interno di un grande lavoro di squadra con l’obiettivo di sostenere la ricerca sulla Sindrome di Usher” le parole di Alessandro all’ombra di palazzo Gotico. Sono sei, infatti, i ciclisti che stanno affiancando l’atleta in questa impresa dal grande valore umano. Un’avventura in sella che prende il nome di “[E]Motion” risultato del matrimonio tra i termini “emozione” e “movimento” e che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la ricerca nel campo della Sindrome di Usher. A supporto dell’iniziativa “Rare Partners“, realtà no profit impegnata nello sviluppo di terapie nel campo delle malattie rare, soprattutto negli studi sulla degenerazione retinica.

Il viaggio in bici è partito da Camogli nella giornata di ieri, martedì 27 agosto, e si concluderà sabato 31 agosto a Caldonazzo, in provincia di Trento. “Stanotte dormiremo a Monticelli, poi passeremo a Montechiari, Trento e infine Caldonazzo – spiega la compagna di viaggio di Alessandro Marcella Zaccariello, in rappresentanza di RarePartners -. Lo sport è uno straordinario strumento di inclusione che ci ha permesso di promuovere una raccolta fondi sulla piattaforma ‘buonacausa.org’ con la quale chi vuole pedalare simbolicamente insieme a noi può farlo contribuendo ad allargare questo grande cerchio di solidarietà”.

I ciclisti di RarePartners prima di partire in direzione Monticelli hanno incontrato la sindaca di Piacenza Katia Tarasconi e l’assessore allo Sport Mario Dadati che si sono congratulati per la bontà dell’iniziativa complimentandosi con Alessandro e suoi compagni di viaggio.