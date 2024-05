A Borgonovo sfilano 30 amici a quattro zampe: la giuria premia i più belli

Sono stati trenta i cani che a Borgonovo hanno sfilato in occasione della due giorni dedicata agli amici a quattro zampe.

Tra i momenti clou della manifestazione, in via Roma è stata allestita una passerella per l’attesa sfilata di cani. Alla fine la giuria ha assegnato a Dea il primo posto della classifica del cane più bello seguita da Bond, Lola, Frida, Lana.

Premio ai cani più anziani Billo e Emy, alla giovanissime Perla e alla simpatica Margot.

La due giorni ha visto protagonisti anche gatti a cui sono stati dedicati alcuni incontri con esperte, come Elena Barilli dirigente veterinaria in Ausl, e Chiara Guarnieri, dottoranda all’Università di Parma entrambe ospiti a Borgonovo.