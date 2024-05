Borgonovo, ritardi nei lavori su viale Marconi: disagi per gli automobilisti

“Viale Marconi ormai è un colabrodo, a quando le asfaltature promesse?”. Se lo chiedono in tanti tra gli automobilisti costretti ogni giorno a passare lungo viale Marconi a Borgonovo. Nei mesi scorsi Anas si era impegnata a investire 800mila euro per un intervento risolutivo, che avrebbe dovuto partire subito dopo la fiera di Pasqua, ma ad oggi tutto è ancora fermo, mentre i disagi per chi passa in auto crescono di giorno in giorno, soprattutto dopo le piogge di questi giorni. “Anas – dice il vice sindaco Maurizio Molinelli –, a cui più volte abbiamo sollecitato l’intervento, ci ha fatto sapere di aver affidato il cantiere ad una ditta”.

Non solo asfalti

L’avvio del cantiere lungo viale Marconi è propedeutico ad un altro importante intervento. Di pari passo con l’asfaltatura l’amministrazione comunale ristrutturerà infatti tutti gli attraversamenti pedonali, anche in viale Risorgimento e viale Fermi. Verranno tutti illuminati.