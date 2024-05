Borgonovo: concorso per emergenti dedicato ai ragazzi morti in Trebbia

Venerdì 28 giugno Borgonovo ospita la terza edizione di “4 you Contest”, il concorso musicale dedicato ad artisti emergenti e organizzato in memoria di Domenico, William, Elisa e Costantino, i quattro ragazzi morti nelle acque del fiume Trebbia a gennaio del 2022. Entro il 22 giugno i giovani artisti under 35 possono iscriversi per essere ammessi alla preselezione. Tra tutti i partecipanti ne verranno preselezionati 10. La sera dell’evento, area ex Monastero, i 10 finalisti si esibiranno di fronte al giuria di esperti e davanti ad un pubblico in carne ed ossa. Oltre al premio della giuria ci sarà anche una giuria popolare con possibilità di votare da casa, tramite i canali social dell’evento, e sul posto. Tutte le info sono disponibili sui canali social del comune di Borgonovo che organizza l’evento.