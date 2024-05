“Lo sport è per tutti”, raccolti 16.800 euro per le associazioni di volontariato

Hanno decisamente fatto centro ancora una volta i “Giochi OlimPC” per disabili, organizzati con il motto “Lo sport è per tutti”. La seconda edizione dell’evento è servito per raccogliere fondi a sostegno di sette realtà piacentine che si occupano di ragazzi con disabilità, alle quali è stato donato un contributo complessivo di ben 16.800 euro.

Divertimento e solidarietà

Quest’anno le novità sono state tante, a cominciare dalla location all’Agriturismo Isolone di San Rocco al Porto dove si è svolta la bella giornata di beneficenza dell’11 maggio scorso. Al consueto torneo di calcio a cinque con squadre formate da ragazzi con disabilità di associazioni di settore piacentine e lodigiane, gli organizzatori hanno dato la possibilità di esplorare il fiume Po e la sua natura: un carro speciale trainato da un trattore ha guidato i ragazzi nel verde per il centro ippico.

I partecipanti hanno anche potuto cavalcare un cavallo sotto la supervisione di istruttori qualificati, e i componenti del BMW Motorrad Club di Piacenza li hanno accompagnati in sella alle loro moto, in massima sicurezza, lungo un percorso asfaltato senza traffico per una piccola emozione di guida.

Cena di gala

Come nella passata edizione, la giornata è terminata con una cena di gala organizzata, sempre all’Isolone, dall’imprenditore e filantropo piacentino Valter Bulla. Risultato? Oltre 500 i ragazzi che hanno partecipato alle iniziative del pomeriggio e 150 le persone presenti alla cena per un ricavato che alla fine è stato devoluto alle realtà piacentine No Limits, Assofa, Il Faro 23, ASD Special Dream Team, Oltre l’Autismo, Aepo/Elo e Piacenza in Blu.