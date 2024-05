“On the road again”, in viaggio tra Paesi Bassi, Danimarca e Germania

Nel sesto episodio di “On the road again”, in onda questa sera, domenica, alle 20:10, su Telelibertà, Roberto Salini, viaggiatore e videomaker originario di Piacenza, ha deciso di puntare la sua bussola verso le affascinanti e suggestive coste del Mare del Nord e del Mar Baltico. Un’avventura appassionate, un tocco di emozione. Con la sua inseparabile videocamera, Roberto si prepara a catturare ogni dettaglio di questo straordinario viaggio, che lo porterà a scoprire luoghi incantevoli e culture affascinanti. Il suo itinerario partirà dal cuore dell’Europa, attraversando i pittoreschi paesaggi che circondano il Belgio, l’Olanda e la Danimarca. Qui, Roberto, esplorerà le antiche città fiamminghe, con le loro architetture gotiche e i canali serpeggianti, fino ad arrivare alle moderne e dinamiche metropoli olandesi, Amsterdam in primis, dove tradizione e innovazione convivono armoniosamente. Le strade acciottolate, i canali e le piazze medievali offriranno uno scenario incantevole per le sue riprese. Proseguendo il suo cammino, insieme alla moglie Elisa e alla figlia Beatrice, il “viaggiatore” si addentrerà in Germania, un paese ricco di storia e di contrasti. Dal fulcro dell’Europa centrale, Roberto si sposterà verso est, raggiungendo la vicina Polonia per concludere il tour nelle repubbliche baltiche superando i confini di Lettonia, Lituania ed Estonia. A Riga, esplorerà il magnifico centro storico di art nouveau e le pittoresche vie, In Lituania, Vilnius, lo accoglierà con la sua architettura barocca e le sue chiese storiche. Infine, raggiungerà l’Estonia e Tallinn con le sue torri medievali e le mura cittadine ben conservate.