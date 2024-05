Guida sicura, sabato alla discoteca Lux prosegue il progetto “No Alcol No Crash”

Continua nella serata di sabato 1° giugno, alla discoteca Lux di Piacenza, il progetto “No Alcol No Crash” dell’Associazione Sonia Tosi, che intende sensibilizzare i più giovani a mettersi alla guida solo con zero alcol.

il progetto

Il progetto, nato per sensibilizzare i più giovani sul divertimento senza alcol, vuole aiutare a ridurre al minimo il rischio di mettersi alla guida dopo aver bevuto incentivando un consumo consapevole e una serata di ballo senza sballo di alcol nelle discoteche piacentine. No alcol No crash è realizzato dall’Associazione Sonia Tosi, in collaborazione con Rotary Club Valli Nure e Trebbia, Rotaract Piacenza, Osservatorio Regionale sulla sicurezza stradale e con due delle più importanti discoteche piacentine, il Paradise e il Lux.

il bilancio della prima serata

La prima serata del progetto, organizzata al Paradise lo scorso venerdì 17 maggio, ha visto la partecipazione di circa 40 ragazzi che si sono sottoposti all’alcol test. Una partecipazione positiva che dimostra come il tema della guida responsabile sia sentito tra iN più giovani, anche in un contesto di divertimento.

sabato al lux nuova tappa del progetto

Nella prossima serata, questa volta al Lux, sabato 1° giugno, i volontari dell’associazione e del Rotaract saranno all’ingresso della discoteca: i ragazzi che stanno per entrare potranno fare un veloce alcoltest, fornito nell’ambito della campagna #chibevenonguida! dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale. Se all’uscita dalla discoteca il tasso alcolemico rimarrà invariato, sarà consegnato un piccolo “premio”, come un buono per una sessione di guida sicura, un ingresso omaggio in discoteca o un buono per un cocktail gratis. L’idea del progetto è infatti quella di spingere e incentivare un divertimento senza alcol, e senza necessità di sballarsi, evitando di mettersi poi alla guida in condizioni non idonee. Durante la serata, inoltre, verranno proiettati all’interno della discoteca diversi spot sulla sicurezza stradale che hanno partecipato ai concorsi “Sulla Strada Giusta”, realizzati dai ragazzi delle Scuole Superiori di Piacenza. Sempre nei video proiettati sarà presente anche un Qr code che se inquadrato porta ad un breve questionario sulle abitudini di divertimento dei giovani. L’appuntamento del 1° giugno sarà l’ultimo prima dell’estate e chiuderà un anno di lavori ed eventi importanti per l’associazione.