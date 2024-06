Rigenerazione urbana, idee dal Politecnico e dagli studenti di Bruxelles e Graz

Saranno 50 le studentesse e gli studenti impegnati da oggi, lunedì, fino a venerdì in un workshop di progettazione architettonica e design degli spazi nella sede piacentina del Politecnico di Milano.

“Ci sono ragazze e ragazzi che al Politecnico studiano, sia nella sede milanese che in quella di Piacenza – spiega Anna Anzani, professoressa di Architettura degli Interni e organizzatrice dell’iniziativa – ma anche molti provenienti da Scuole internazionali. In particolare dall’ESA St. Luc di Bruxelles e dalla FH JOANNEUM di Graz. Una bella occasione di scambio e di internazionalizzazione”. Con gli studenti, infatti, verranno in città docenti e ricercatori, chiamati a dare proposte, idee e visioni per un luogo centrale e molto dibattuto come Piazza Casali.

L’occasione sono proprio gli interventi che l’amministrazione comunale (partner dell’iniziativa) sta avviando per la riqualificazione dello spazio pubblico e degli edifici che lo circondano, a partire dalle Scuderie di Maria Luigia.

LA SIGLA DEL WORKSHOP

La sigla del workshop, P4P, enfatizza il carattere pubblico e collettivo dello spazio che i giovani studenti di Architettura e Design degli Interni proveranno a reimmaginare, anche con la sensibilità di chi – per età e per sensibilità – vive e abita gli ambiti urbani con ritmi e ambizioni rinnovate rispetto a pochi anni fa.

Interessante in questo senso anche il coinvolgimento della Fondazione “Riusiamo l’Italia” che si sta avvicinando ad alcune realtà specifiche del territorio piacentino con l’obiettivo di proporre alla comunità strategie di riuso e di riqualificazione di aree dismesse e abbandonate.

L’iniziativa, sostenuta dal Politecnico di Milano anche grazie a fondi per l’internazionalizzazione, si svolgerà nel Padiglione Vegezzi del Campus Arata di via Scalabrini. Ma non sarà stanziale. Oltre ai sopralluoghi sui luoghi di progetto, studentesse e studenti saranno coinvolti in numerosi eventi capaci di trasmettere e comunicare l’identità del territorio piacentino.

Venerdì mattina è prevista la chiusura dei lavori con la presentazione pubblica degli esiti del lavoro sotto forma di progetti architettonici per Piazza Casali.