“Le bici? Sono mie”, ma dalle tasche spuntano tronchese e catene spezzate. Denunciato

Ladro di biciclette fermato dalla polizia all’alba di lunedì 3 giugno in via Emila Pavese. Gli agenti sono stati attirati dal fatto che l’uomo sedeva su una bici e ne spingeva un’altra, e hanno identificato l’individuo per un 44enne piacentino con precedenti penali per furto e spaccio di droga.

LA GIUSTIFICAZIONE DEL LADRO

“Le bici? Sono entrambe le mie!” è stata la giustificazione dell’uomo, che però non ha convinto gli agenti i quali si sono insospettiti ancora di più quando dalle tasche del ciclista è comparso un tronchese e alcune catene con lucchetti spaccati.

DENUNCIATO PER RICETTAZIONE

I poliziotti hanno chiesto da dove provenissero le biciclette. L’uomo non ha saputo o non ha voluto fornire spiegazioni ed è stato così accompagnato in questura dove è stato denunciato per ricettazione e porto abusivo di attrezzi da scasso.

LE BICI

Le bici: una da uomo di colore scuro e una da donna di colore azzurro sono in questura a disposizione dei proprietari qualora le riconoscano da queste foto.