Maltempo in val Perino: danneggiati campi di orzo, favino ed erba medica

Oltre ai danni alle strade il maltempo che ha colpito nel pomeriggio di martedì 4 giugno la zona tra la Val Trebbia e la val Nure ha colpito anche le coltivazioni. In particolare con grandine sui campi di orzo, favino e di erba medica nella zona tra il Passo del Cerro e Perino. Danneggiati anche fienili, balloni e recinzioni dei pascoli. Lo segnala Coldiretti invitando gli agricoltori a segnalare i danni subiti.

LAVORI ALLA STRADA DEL CERRO

L’esondazione di due affluenti del Perino ha causato l’interruzione della provinciale 39 del Passo del Cerro. Nella giornata di oggi la Provincia ha avviato i lavori di ripristino della viabilità. “La pulizia della strada verrà completata in queste ore – fa sapere l’ente di via Garibaldi -, ed entro la serata di oggi sarà ripristinata la circolazione lungo la viabilità provinciale presso la località Case Crosa. Per la località Ca’ Brilla si conta di raggiungere il medesimo obiettivo entro il fine settimana”.

PREVISIONI

Dopo un mese di maggio caratterizzato da forte piovosità – secondo gli esperti gli accumuli di pioggia sono stati superiori di due o tre volte la media registrata dal 1991 ad oggi –, e relative conseguenze sull’agricoltura e sui fiumi, il maltempo avrebbe finito di flagellare il Piacentino.

La prima ondata dell’anno di calore estivo, causata dall’ingresso di un anticiclone nordafricano, è arrivata oggi. Le prossime giornate saranno accompagnate da un cielo in prevalenza sereno e il termometro virerà verso l’alto con punte di oltre 30 gradi sulla provincia di Piacenza.

Oltre al caldo farà compagnia ai piacentini anche l’afa, a causa dell’elevato tasso di umidità dovuto alle piogge cadute nelle ultime settimane che hanno saturato i terreni saturi.