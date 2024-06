“ColtiviAmo Piacenza”, come si gestisce l’acqua nel territorio piacentino

Nella seconda puntata di “ColtiviAmo Piacenza“, in onda questa sera alle ore 21 su Telelibertà, si parla del tema dell’acqua, elemento vitale di fondamentale importanza che sostiene la vita in tutte le sue forme, garantendo la salute del pianeta, l’agricoltura e il benessere umano. Senza acqua, la vita come la conosciamo non sarebbe possibile. Il nuovo format televisivo, ideato e condotto da Marzia Foletti, è dedicato all’agricoltura, all’ambiente e alle risorse naturali. Nell’episodio odierno è previsto un approfondimento sul ruolo cruciale del Consorzio di Bonifica di Piacenza nella gestione delle risorse idriche del nostro territorio. Si confronteranno due esperti come Luigi Bisi e Pierangelo Carbone rispettivamente presidente e direttore del Consorzio di Bonifica di Piacenza. Durante l’incontro, verranno spiegate le molteplici funzioni che il Consorzio svolge quotidianamente per garantire una gestione efficiente e sostenibile dell’acqua. opera con l’obiettivo di regolare il flusso delle acque attraverso un complesso sistema di canali, dighe e pompe. Una delle principali funzioni del consorzio è la manutenzione e l’aggiornamento delle infrastrutture idrauliche esistenti. Questo include la pulizia e il rinforzo dei canali, la riparazione delle dighe e la gestione delle pompe di sollevamento, tutte operazioni essenziali per mantenere il sistema di irrigazione efficiente e operativo