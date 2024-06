GP d’Austria al Red Bull Ring: il piacentino Fornaroli raggiunge la zona punti

Oggi (30 giugno) a Spielberg si e’ concluso il GP d’Austria al Red Bull Ring.

Nella Feature Race il pilota piacentino Leonardo Fornaroli è partito dalla posizione n. 24 a causa della penalità nelle qualifiche. Con una gara a dir poco strepitosa, nella quale ha dimostrato le proprie capacità, con tanti sorpassi, è risalito fino alla nona posizione raggiungendo la zona punti.

Leonardo ha tenuto il passo dei migliori per tutta la gara e dimostrato il suo potenziale, tuttavia i suoi avversari hanno approfittato della situazione e si sono riportati avanti nel campionato. Nemmeno il tempo di rifiatare e Fornaroli tra due giorni ripartirà, direzione Silverstone per un’altra battaglia: il campionato è ancora lungo e il velocissimo piacentino proverà come sempre a fare il suo meglio.