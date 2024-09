Dopo il Mondiale di F3, Fornaroli passa al team Invicta Racing di Formula 2

Continua il momento magico per Leonardo Fornaroli: il pilota piacentino, fresco vincitore del mondiale di Formula 3, ha firmato il contratto che lo legherà per la prossima stagione al team Invicta Racing di Formula 2.

Un ulteriore passo in avanti, dunque, per il talento ventenne: “Sono molto felice di festeggiare con questa notizia la vittoria del campionato mondiale e non vedo l’ora di compiere questo ulteriore passo in avanti, correndo in Formula 2. Ringrazio il team Trident per questi tre anni splendidi, passo dalla migliore squadra di Formula 3 alla migliore di Formula 2: è un sogno che diventa realtà”.