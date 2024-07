Riqualificazione del punto acqua di via Radini Tedeschi, chiusura di tre giorni

Il punto di erogazione acqua di via Radini Tedeschi resterà chiuso per tre giorni, non consecutivi, a causa di lavori di ristrutturazione.

gli interventi

Le opere, programmate da tempo, prevedono la riqualificazione complessiva della struttura: verranno effettuate la pulizia generale dell’area dell’impianto, la tinteggiatura delle pareti delle parti in muratura e la sistemazione della tettoia per evitare infiltrazioni di acqua piovana. Il tutto per rendere meglio fruibile la casetta da parte dei cittadini che vogliano approvvigionarsi di acqua di qualità a km 0.

le date di chiusura

Nelle giornate di Giovedì 18, Venerdì 19 e Lunedì 22 luglio il punto di erogazione, durante la giornata lavorativa, sarà chiuso all’accesso del pubblico.

Nelle giornate di Sabato 20 e Domenica 21 luglio l’erogazione sarà regolarmente garantita, sia pure con accesso che potrebbe essere limitato per la presenza del cantiere.