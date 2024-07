Acqua di qualità a chilometro zero: in via Radini Tedeschi riqualificati gli erogatori

Sono stati completati i lavori di riqualificazione degli erogatori dell’acqua pubblica in via Radini Tedeschi a Piacenza. Le opere, da tempo pianificate, sono state effettuate da Ireti approfittando del periodo estivo e della bella stagione.

i dettagli dell’intervento

L’intervento ha preso il via a metà luglio, impegnando una squadra di operai per circa una settimana. Questi i lavori effettuati: sanificazione delle vasche, rifacimento delle parti usurate di soffitto e intonaco, pulizia della pavimentazione e generale dell’area, messa a punto dei sistemi di erogazione. A margine dell’intervento, che ha previsto un impegno di spesa di circa 10mila euro, l’assessore ai Lavori pubblici, manutenzione e decoro urbano, Matteo Bongiorni, sottolinea che “l’acqua pubblica in città riscuote sempre più successo: dall’inizio dell’attività sono state erogate decine di migliaia di litri d’acqua e sono state risparmiate tonnellate di plastica e di petrolio, oltre a non immettere una quantità rilevante di Co2 nell’atmosfera. Un buon motivo per avere la massima cura di queste infrastrutture, che sono state realizzate a beneficio dell’intera collettività”.

Nella tabella che segue i dati riferiti ai quattro erogatori di acqua pubblica in città.

“Dallo scorso mese di dicembre – aggiunge l’assessore Bongiorni -, come ampiamente riferito dai media locali, è disponibile anche a Piacenza la App Municipium.

Uno strumento facilmente accessibile da qualsiasi smartphone, che tra le tante opzioni permette di notificare con immediatezza situazioni di degrado che richiedano attività di manutenzione o pulizia su strade, marciapiedi, aree verdi e strutture come il punto acqua di via Radini Tedeschi. In alternativa, nella home page del sito www.comune.piacenza.it, cliccando sulla voce “Segnalazione disservizio”, si raggiunge il modulo da compilare online, con le stesse funzionalità dell’applicazione. Un’ulteriore ipotesi è quella di contattare il centralino dell’ente, al numero 0523 492111, dove operatori appositamente formati inseriranno sulla piattaforma telematica tutti i dati riguardanti il problema evidenziato, assicurando la tempestiva trasmissione delle informazioni agli uffici di competenza”.