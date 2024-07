Dispersi nei boschi, il Cai: “Non sottovalutare i sentieri conosciuti”

Due persone disperse nel giro di poche ore nei boschi e il dispiegamento di forze per portarle in salvo: è successo in provincia di Piacenza domenica sera, 14 luglio. Situazioni che durante il periodo estivo si moltiplicano con rischi per gli escursionisti e i soccorritori.

Purtroppo sono frequenti anche i casi in cui c’è chi si avventura in terreni impervi in infradito, oppure ci si lascia sorprendere dal temporale.

Il Cai ricorda alcuni accorgimenti basilari per chi frequenta boschi, sentieri e la montagna in generale.

“Non ci stanchiamo mai di ricordare le regole essenziali che riguardano abbigliamento e attrezzature adeguate, il controllo delle previsioni meteo e le informazioni sul percorso che si vuole intraprendere – spiega il presidente provinciale del Cai Claudio Faimali -. Per le persone che conoscono bene il territorio il rischio è quello di sopravvalutare le proprie capacità e sottovalutare i rischi che ci sono anche per escursionisti esperti e per chi frequenta da tempo gli stessi luoghi.

Un altro consiglio è quello di evitare di andare da soli nei boschi perchè basta poco per mettersi in pericolo, anche una semplice distorsione a una caviglia potrebbe impedire di proseguire il cammino”.

NUOVO CICLO DI INCONTRI SULLA SICUREZZA IN MONTAGNA

La sezione piacentina del Cai nell’ottobre del 2023 aveva organizzato un ciclo di quattro incontri divulgativi dedicati alla sicurezza in montagna aperti a tutta la cittadinanza.

Tra gli argomenti trattati la scelta del percorso, il meteo e le attrezzature. I vertici del Cai stanno organizzato la seconda edizione dell’iniziativa che si svolgerà tra ottobre e novembre 2024 con nuovi argomenti.

“Oltre ai corsi per chi si vuole avvicinare all’alpinismo e all’arrampicata troviamo corretto proporre serate divulgative aperte e gratuite per tutta la cittadinanza per illustrare pillole di saggezza alpinistica e far conoscere tecniche per la sicurezza in montagna sia in estate che in inverno” ha concluso il segretario del Cai Aldo Scorsoglio.