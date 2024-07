Cimitero di Pievetta, c’è l’ok per la ristrutturazione: intervento da 190mila euro

A Castel San Giovanni il cimitero di Pievetta verrà una volta per tutte messo in sicurezza con 56 pali che sorreggeranno le mura perimetrali. Per farlo servono 190mila euro che vengono prelevati dal milione e 50mila euro di avanzo che l’amministrazione comunale ha destinato a vari investimenti.

“I 190 mila euro serviranno a realizzare una palificazione per evitare il concreto rischio che alcune cappelle cedano” ha evidenziato la sindaca Valentina Stragliati durante uan seduta del consiglio comunale. Nei mesi scorsi, anche dopo le insistenze dei residenti, era stato disposto un intervento tampone.

La scorsa primavera alcuni residenti avevano denunciato le condizioni pericolose in cui versano alcune cappelle del piccolo camposanto, con lastre che si staccavano e vistose crepe nei muri. Anche per questo motivo era stato necessario puntellare le cappelle in più punti.