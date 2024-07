Perseguita i vicini: “Sei una strega e ti cade la dentiera”, donna allontanata dal paese

“Strega, indemoniata, diavolo! Torna a casa che ti cade la dentiera, farai la stessa fine di tuo marito”. Una sessantenne residente in una frazione della Val Trebbia denunciata per atti persecutori è stata sottoposta dal giudice per le indagini preliminari alla misura restrittiva del divieto di dimora. E’ accaduto l’altro giorno e la sessantenne ha dovuto lasciare il suo paese mentre i vicini di casa hanno tirato un sospiro di sollievo.

Secondo le testimonianze pare avesse l’abitudine di riprendere continuamente con un cellulare la sua “vittima” preferita, una settantenne piacentina ma anche altri vicini di casa. Di insultare tutti continuamente, di percorrere in auto le strade della frazione a tutta velocità.

I dettagli nell’articolo di Ermanno Mariani su Libertà