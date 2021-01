Studentessa accusata di stalking al prof: la procura chiede l’archiviazione

Nell’ottobre scorso una studentessa 18enne era finita agli arresti domiciliari con l’accusa di stalking nei confronti del suo insegnante cinquantenne ed era stata liberata dopo qualche giorno col divieto di avvicinarsi all’insegnante.

La Procura ora ha chiesto al giudice per le indagini preliminari l’archiviazione del caso. Una richiesta che presuppone l’infondatezza della notizia di reato, sembra infatti che quanto raccontato dall’uomo venga considerato non credibile dagli inquirenti.

Ma c’è un altro colpo di scena: il pubblico ministero starebbe valutando di aprire un fascicolo per calunnia contro il docente.

