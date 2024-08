Maltempo: in via Veneto vola la lamiera da un tetto, oltre 40 richieste di intervento

Oltre 40 richieste di intervento alla polizia locale sono arrivate oggi, 7 agosto, da parte dei cittadini a causa del maltempo che si è abbattuto come una furia su Piacenza e provincia.

Gli agenti sono stati impegnati a fronteggiare la caduta di numerosi alberi, alcuni dei quali hanno provocato danni alle auto in sosta. Ad esempio via Don Minzoni, a Piacenza, dove un grosso pino è caduto su un’auto danneggiandola.

Diverse piante sono cadute sul Pubblico Passeggio, caduti anche calcinacci dai tetti delle abitazioni. In via Veneto una lamiera è precipitata dal tetto di una palazzina per fortuna senza provocare feriti. Alle 20.50 erano 41 le richieste di intervento giunte alla centrale operativa. Undici le pattuglie impegnate oltre alla Protezione Civile.