Paura in via Alberoni: grosso ramo si stacca e frana in mezzo alla strada

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 30 agosto, in via Alberoni a Piacenza. Un grosso ramo, per cause ancora da chiarire, si è staccato da una pianta dei giardini Merluzzo in un orario molto frequentato da parecchie persone.

Alcune di queste, un gruppo di avventori del bar situato dall’altro lato della strada, sono riuscite a spostarsi in tempo. Una di loro è stata colpita alla schiena dal ramo, senza però rimediare ferite. Il ramo è successivamente franato in mezzo alla strada.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale per compiere i rilievi e dirigere il traffico in attesa della messa in sicurezza dell’area.