Piazza Cittadella, le suore scalabriniane firmano per gli alberi: “Salviamo il creato”

Da una settimana gli alberi di piazza Cittadella che rischiano l’abbattimento sono presidiati da manifestanti ambientalisti che si alternano giorno e notte. L’iniziativa prosegue tra temperature roventi e violenti temporali.

Si attende il 10 settembre, giorno in cui in tribunale a Piacenza è fissata l’udienza per la discussione del ricorso con il quale Legambiente e un gruppo di cittadini chiede di fermare l’abbattimento.

Insieme al presidio, a sostegno di tigli e cedri di oltre 70 anni, è partita una raccolta firme cartacea e online attraverso il sito change.org. La petizione ha raggiunto quota 7.500 e ieri a firmare sono state anche le suore scalabriniane. La prima religiosa si è fermata al banchetto di via Roma dove era in corso il mercatino e poi ha coinvolto tutte le consorelle riunite in refettorio: “Al di là di ogni colore politico siamo contro l’abbattimento e per la difesa del creato, per l’ossigeno”.

Al presidio di piazza Cittadella i giovani firmano anche di notte, c’è chi intona canti come “L’albero di 30 piani” di Adriano Celentano. Ieri non è mancato un flash mob con lettura di poesie sugli alberi.