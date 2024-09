Cittadella, solidarietà dal Comitato Pertite: “Sull’area militare silenzio da maggio”

“L’ultimo riscontro del Comune risale allo scorso 8 maggio. Da allora, più nulla”. Così Maria Pia Romano, presidente del Comitato Pertite, riassume il “silenzio” che regna sul futuro dell’ex polveriera di 270mila metri quadrati lungo via Emilia Pavese, di cui il gruppo di cittadini e associazioni chiede la trasformazione in parco pubblico ormai da molti anni.

“L’8 maggio il nostro comitato era stato ascoltato in Commissione consiliare 2 per fare il punto, ottenendo la votazione all’unanimità – ricorda Romano – dell’ordine del giorno proposto in cui si chiedeva l’istituzione di un tavolo di lavoro per il superamento di questioni pendenti, per un confronto di merito e la definizione di un cronoprogramma. Al tavolo dovrebbero sedere le rappresentanze del Comune di Piacenza, del Ministero della Difesa e dell’Agenzia del Demanio, con l’obiettivo di arrivare ad un trasferimento dell’area ex militare al Comune. Ma da quel momento non abbiamo più saputo niente”.

La referente del Comitato Pertite lo ha spiegato a margine di un’iniziativa organizzata oggi pomeriggio (7 settembre) in piazza Cittadella per “solidarizzare con il gruppo di attivisti che chiede di fermare l’abbattimento degli alberi previsto nel cantiere del parcheggio interrato“. Su quest’ultimo fronte, lo ricordiamo, si avvicina una data cruciale: martedì 10 settembre, in cui è in programma l’udienza in tribunale per discutere il ricorso legale presentato da Legambiente insieme ad alcuni residenti contro il taglio dei 15 cedri e tigli.