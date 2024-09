Va a funghi con la fidanzata e si sente male: 43enne salvato con il verricello

Va a funghi con la fidanzata nel bosco del Lisore in località Rovereto, comune di Cerignale, e viene colto da malore. Si tratta di un uomo di 43 anni residente in provincia di Piacenza che questa mattina si é recato in cerca dei preziosi prodotti del bosco quando, ad un certo punto, ha riferito alla fidanzata uno stato di malessere ed é caduto a terra. Sono circa le 11 e la fidanzata chiama il 118 per chiedere aiuto. La centrale Operativa Emilia Ovest invia il Soccorso Alpino stazione Monte Alfeo, l’elicottero 118 di Pavullo dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS e l’ambulanza della CRI di Marsiglia che giunta sul posto trova il paziente che aveva già ripreso conoscenza, ma comunque conferma l’intervento dell’elicottero.

Il mezzo di soccorso avanzato arrivato sul posto ha sbarcato il personale con il verricello. Difficoltosi i soccorsi per la zona impervia. Dopo valutazione e terapia fatta dall’anestesista il fungaiolo è stato recuperato, sempre con il verricello, e trasferito all’ospedale di Parma.