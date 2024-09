Test sulla sicurezza: da lunedì il ponte di Mottazziana diventa “osservato speciale”

Da lunedì 23 settembre il ponte di Mottaziana, nel comune di Borgonovo, viene messo “sotto esame”. Fino a mercoledì verranno eseguiti i test per verificare la sicurezza del manufatto che vanta almeno sette decenni di vita e su cui ogni giorno transitano migliaia di auto e camion. I test servono a definire sia le caratteristiche del terreno su cui poggia il ponte, sia la tenuta e la resistenza dei materiali con cui è costruito.

Sul materiale prelevato verranno eseguiti test di resistenza meccanica, per valutare quanto, a decenni di distanza dalla sua costruzione, il ponte di Mottaziana sia ancora in grado di reggere i carichi di traffico che nel corso del tempo sono aumentati a dismisura.