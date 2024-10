Gli atleti paralimpici Ghiretti e Morelli agli studenti: “Nutrire obiettivi e curiosità”

“Bisogna essere curiosi e avere obiettivi chiari, ciò che non si conosce può spaventare, ma occorre l’umiltà di chiedere e di accorgersi delle persone pronte a tendere la mano”. È il messaggio che Giulia Ghiretti, campionessa mondiale in carica nei 100 rana Sb4, oro alle Paralimpiadi di Parigi nella stessa specialità, ha lanciato nell’università Cattolica di Piacenza nell’ambito della Settimana del dono. Al suo fianco, presente anche Efrem Morelli, che ha rappresentato l’Italia in ben cinque edizioni dei Giochi Paralimpici, conquistando la medaglia d’argento nei 50 rana SB3 a Parigi 2024. “L’esperienza in Francia è stata davvero forte e bella, mi ha lasciato un ricordo splendido perché ho avuto la fortuna di conquistare una medaglia e di vivere un importante coinvolgimento per l’evento” ha detto Morelli.

La kermesse si è conclusa oggi, in occasione della Giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse. Giornata del dono, appunto, festa di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia. L’iniziativa, nei campus di Piacenza e di Cremona, è frutto dell’impegno condiviso dei docenti delle facoltà di Economia e Giurisprudenza, di Scienze agrarie, alimentari e ambientali e di Scienze della formazione, e ha voluto far riflettere l’intera comunità universitaria sul valore del dono, a livello sociale e relazionale.

Si è svolta inoltre l’inaugurazione di una panchina rossa contro la violenza di genere all’esterno della ateneo piacentino. “Un simbolo concreto per ricordare un messaggio comune” come sottolineato dalla docente Raffaella Iafrate.