Ricette antispreco, c’è tempo fino al 10 gennaio per partecipare a “RicibiAMO”

C’è tempo fino al 10 gennaio per partecipare al concorso nazionale “Miglior Ricetta RicibiAMO”. L’iniziativa, giunta alla settima edizione e promossa da PiaceCiboSano in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza e il Centro di ricerca per lo Sviluppo Sostenibile Opera, si inserisce nell’ambito del progetto “RicibiAMO chi ama il cibo non lo spreca” nato per la riduzione dello spreco alimentare e la diffusione di pratiche di sostenibilità nel settore della ristorazione.

L’obiettivo è premiare le migliori ricette antispreco sostenibili proposte da chef professionisti e appassionati di cucina di tutta Italia: per questo il concorso si propone di diffondere buone pratiche di sostenibilità alimentare attraverso la raccolta di ricette antispreco. Il concorso prevede due categorie di partecipanti: quella riservata ai futuri giovani chef, a cui possono aderire gli studenti degli istituti alberghieri e dei centri professionali in singolo o in brigate di massimo due persone, e quella destinata agli chef di casa, a cui possono aderire tutti gli appassionati di cucina che non rientrano nella precedente categoria.

Le proposte migliori verranno selezionate in parte per votazione popolare sui canali social dedicati al concorso (Facebook e Instagram) e in parte tramite la valutazione di esperti del settore: tra le dodici ricette finaliste (sei per ogni categoria di partecipanti), la giuria procederà quindi a eleggere la ricetta migliore per ogni categoria. La fase conclusiva, che prevederà la presentazione della ricetta di fronte a una commissione giudicatrice composta da esperti, si terrà all’Università Cattolica di Piacenza martedì 4 febbraio. Chi sia interessato a partecipare può iscriversi gratuitamente inviando una mail a [email protected] entro il 10 gennaio.