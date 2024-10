Molla tutto per fare il liutaio: Simone Franzini erede ideale di GiovanBattista Guadagnini

C’è una bottega in via Cavalieri a Borgonovo dove prendono forma strumenti a pizzico modellati proprio come si faceva secoli fa. A dar loro forma è un giovane liutaio, il 29enne Simone Franzini. Lui la passione per questo mestiere, l’ha scoperta strada facendo. Una volta terminati gli studi all’Istituto Europeo di Design di Milano, per Simone si sono subito aperte le porte in Gucci, uno dei più prestigiosi marchi di moda internazionali. A Simone però è bastato poco tempo per capire che quello non era il suo mondo e per riprendere in mano il sogno che aveva sempre mantenuto sullo sfondo e cioè fare il luitario. Di lì la decisione di cambiare strada per iscriversi al corso di strumenti a pizzico della Scuola Civica di Liuteria di Milano. Oggi Simone ha aperto la sua bottega ia Borgonovo dove dà forma a strumenti “che dice – spero un giorno di veder suonare sui palchi di festival e musica, magari dedicati al Guadagnini”. Borgonovo è infatti la patria del grande liutaio, vissuto oltre due secoli fa, Giovan Battista Guadagnini di cui Simone rappresenta un ideale discendente.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’