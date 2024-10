“Doppia testata all’arbitro”: calciatore di Terza categoria squalificato fino al 2027

Mano pesantissima del giudice sportivo provinciale relativamente a quanto accaduto sui campo calcistici piacentini nell’ultimo fine settimana.

Un giocatore della Folgore, che milita in Terza categoria, è stato squalificato fino al 31 dicembre 2026 (LEGGI IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA FIGC). “Al 7′ del secondo tempo – scrive il giudice sportivo – il calciatore si avvicinava al direttore di gara con aria minacciosa e lo colpiva con una testata sulla fronte. Dopo l’estrazione del cartellino rosso, il medesimo si infuriava ancora di più e ritornava verso l’arbitro, colpendolo per la seconda volta con una testata sulla fronte che fortunatamente non causava al direttore di gara alcun danno fisico, se non un po’ di rossore sulla fronte. Visto l’articolo 35 del Codice di Giustizia Figc, che prevede la sanzione minima di due anni di squalifica nei confronti dei calciatori che pongono in essere condotte violente nei confronti del direttore di gara, il giudice sportivo, tenuto conto della reiterazione della condotta violenta nell’arco di pochi attimi, squalifica il calciatore sino a tutto il 31 dicembre 2026”.

La stessa Folgore ha subito la squalifica di altri due calciatori per 4 giornate a testa e di un dirigente fino al 13 dicembre per insulti allo stesso direttore di gara.