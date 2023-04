Al Podenzano è costata cara anche dal punto di vista disciplinare la sconfitta di domenica contro la Libertas, gara valida per il Girone A di Seconda Categoria.

Il capitano Enrico Marazzi è stato squalificato per sette giornate: “Dopo essere stato espulso per doppia ammonizione nel corso della partita – si legge nel comunicato della Figc – a fine gara si avvicinava all’arbitro e deliberatamente gli sputava sulla parte superiore della testa. Alla giornata di squalifica automatica per la doppia ammonizione, devono pertanto sommarsi ulteriori sei giornate di squalifica”.

L’allenatore Mario Sparzagni è stato invece fermato per quattro partite “perché a fine gara, avvicinatosi al direttore di gara con fare aggressivo, lo strattonava all’altezza del fianco”.

IL COMUNICATO DELLA FIGC