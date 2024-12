“Bagni inagibili, palestra sporca e fredda”, sciopero della ginnastica al Cassinari

All’insufficiente disponibilità di palestre scolastiche – con conseguente ricorso a strutture alternative e fuori sede – si aggiunge un nuovo capitolo. “Una delle due palestre dove andiamo per le attività motorie è sporca, piena di ragnatele, spesso fredda. Gli spogliatoi uguale, i servizi igienici praticamente inagibili per le precarie condizioni di pulizia”. Ergo: “Al rientro a scuola del 7 gennaio abbiamo deciso come assemblea di istituto di fare lo “sciopero” delle ore di ginnastica in quell’edificio”. Questa volta – nell’ambito di una incalzante éscalation di proteste elevate da questo o da quell’istituto superiore piacentino – a farsi sentire con Libertà sono stati alcuni rappresentanti degli studenti del liceo Cassinari di via Scalabrini.

Impianto di proprietà privata

Il Cassinari, come la quasi totalità degli istituti superiori, non detiene all’interno spazi sufficienti da dedicare alle attività motorie. E’ la ragione per la quale ogni giorno di scuola classi intere di studenti vengono portate fuori sede per lo svolgimento delle ore di educazione fisica, come si diceva fino a ieri. L’impianto finito sul banco degli imputati da parte dei ragazzi del Cassinari – uno dei due assegnati – si trova nei pressi dello stadio di calcio. Impianto di proprietà privata fornito in affitto a titolo gratuito dalla società sportiva che lo detiene alla Provincia, la quale ha la responsabilità di tutti gli edifici scolastici superiori e che per il Cassinari si alterna al Polisportivo.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’