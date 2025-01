Gli interventi richiesti dalla Provincia di Piacenza per la A21: il focus con tutte le opere

Si è tenuto il primo incontro istituzionale tra la Provincia di Piacenza e il Consorzio Stabile Sis, che dal 1° dicembre scorso gestisce la tratta Torino-Alessandria-Piacenza dell’autostrada A21.

Per la Provincia erano presenti la presidente Monica Patelli, la consigliera con delega alla viabilità Patrizia Calza, il direttore generale Vittorio Silva e il dirigente del servizio viabilità Davide Marenghi. Per il Consorzio Stabile Sis hanno partecipato l’amministratore delegato Claudio Dogliani e il direttore tecnico Giovanni D’Agostino.

fondo da oltre 800 milioni di euro

L’incontro, che si è svolto martedì scorso, 21 gennaio, ha avuto come tema principale la concessione dell’A21, che prevede un fondo di oltre 800 milioni di euro per finanziare una serie di opere segnalate dai territori attraversati dall’autostrada.

Tali interventi sono stati discussi in dettaglio durante la riunione, dopo che la Provincia di Piacenza, in accordo con i Comuni locali, aveva già inviato un elenco al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

l’iter progettuale

Il Consorzio Stabile Sis dovrà predisporre entro un anno i progetti di fattibilità tecnico-economica per queste opere. La Provincia metterà a disposizione tutta la documentazione necessaria per accelerare il processo. Una volta completata la fase progettuale, i progetti saranno inviati al Ministero per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione. Il Consorzio ha assicurato la sua piena disponibilità a un dialogo costante con i territori coinvolti.

Gli interventi richiesti dalla Provincia di Piacenza

-Nuovo tratto della Strada Provinciale n. 1 “Tangenziale Sud-Ovest di Piacenza” per collegare la Strada Provinciale n. 7 di Agazzano (località Sordello) alla A21, nel comune di Rottofreno.

-Raddoppio della tangenziale nel tratto da Montale a Le Mose (Strada Provinciale n. 1 e Strada Statale n. 725).

-Realizzazione di un sovrappasso sulla rotatoria finale della Strada Statale n. 45 di Val Trebbia, nel comune di Piacenza.

-Completamento della tangenziale Nord di Piacenza con un nuovo raccordo.

-Realizzazione della nuova Tangenziale Nord-Ovest di Castel San Giovanni, che collegherà la Strada Provinciale n. 10R Padana Inferiore con il casello autostradale A21.

-Variante della Strada Provinciale 10R Padana Inferiore presso la frazione di Roncaglia e riqualificazione della Strada Provinciale n. 587 Cortemaggiore.

-Nuovo collegamento stradale tra il polo di sviluppo Ex Eridania nel comune di Sarmato e il casello A21 di Castel San Giovanni.

-Ampliamento e messa in sicurezza del casello autostradale di Castel San Giovanni (A21).

-Riqualificazione e messa in sicurezza dei sottopassi e cavalcavia autostradali nel comune di Sarmato (località Guidona, Isolabella e Bosco Manstretta).