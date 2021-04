Gragnano, per il 1° maggio un concerto virtuale con i suoni di band del territorio

La musica come inno alla vita, capace di celebrarla insieme al lavoro. Il primo maggio che il Comune di Gragnano ha pensato di realizzare vede protagonisti i giovani: un concerto di due ore, trasmesso in diretta dalle 21.00 sulla pagina Facebook della lista civica “Solidarietà e Sviluppo”, con i suoni di quattro realtà musicali gragnanesi. Ad alternarsi sul palco virtuale, saranno infatti le due band “Kabiry”a e “Domergue” e i due deejay “Gino e Amerigo” che in questi giorni hanno registrato le esibizioni che verranno trasmesse durante l’evento online, nell’acustica ottimale degli spazi dell’Elfo Studio di Tavernago.

