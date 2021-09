Il Fiorenzuola, il racconto del Piace e i dilettanti: stasera torna Zona Calcio

Doppio appuntamento, oggi e domani, con Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati e Alessandra Carlà.

Come ogni lunedì, si parte questa sera alle 20.30, per analizzare la giornata di Serie C e tutto il calcio dilettanti, che ieri ha vissuto la prima di campionato.

Precedenza alla partita tra il Fiorenzuola e l’Albinoleffe, ma anche ampio spazio al racconto della gara che il Piacenza gioca a Trieste, a partire dalle 21.00.

Nella seconda parte, protagonista sarà il calcio piacentino: ieri tutte le squadre dilettantistiche hanno debuttato nei rispettivi campionati, dall’Eccellenza alla Terza, ad eccezione della Seconda categoria ancora impegnata nella Coppa Emilia.

Ma questa settimana, Zona Calcio raddoppia: domani sera puntata speciale per analizzare proprio la partita Triestina-Piacenza.

È possibile partecipare sia via e-mail ([email protected]), sia via whatsapp al 3355438909, inviando anche audio o video di 20-30 secondi con opinioni, pareri o domande per gli ospiti in studio allo Spazio Rotative.

Le repliche di Zona Calcio andranno in onda su Telelibertà ogni martedì alle 9.00 e alle 17.00.

