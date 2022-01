Voci di provincia. Cori di montagna: “Cantiamo con la voce dei polmoni della terra”

È la voce dei polmoni della terra, non c’è altro da aggiungere, cantare è una festa d’ossigeno. C’è chi impasta la voce a un rosso, chi la tira fuori da chissà quale caverna tanto è bassa, chi ha imparato a casa, chi dal vento, chi perché chi canta prega due volte, chi pensando che “l’acqua fa male e il vino fa cantar”, chi pensa ci sia un Signore delle cime, chi perché non lo sa spiegare ma dice, quando canta, di sentir parlare suo nonno dall’osteria. Grazie a Marco Rossi (Larceri di Coli), Alessandro Grassi (Mareto di Farini) e Giuseppe Maschi (Campagna di Farini) per le testimonianze e al coro Valcuriasca per i canti-. Podcast di Elisa Malacalza. Editing e sound design Matteo Capra.

