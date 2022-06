Festival di Teatro Antico, al via domani i laboratori “Veleia ragazzi”

Anche per l’edizione 2022 il Festival di Teatro Antico di Veleia prevede “Veleia ragazzi”, la sezione dedicata a bambini e adolescenti con percorsi laboratoriali, diversificati in base all’età, progettati per sviluppare, attraverso i meccanismi del gioco e dell’arte, la relazione empatica e la creatività nei più giovani e per avvicinarli, con codici adeguati, al patrimonio culturale e artistico su cui sono fondate le nostre comuni radici classiche e mediterranee. Novità di quest’anno è il coinvolgimento di Gianfranco Asveri, artista di fama internazionale, con una vocazione pedagogica unica, che sarà il “maestro di fantasia” dei piccoli partecipanti!

Di seguito il calendario dei laboratori tutti gratuiti (obbligatoria la prenotazione) che si terranno nell’area archeologica di Veleia:

DOMENICA 26 GIUGNO – Ore 14.30-17.30

PICCOLI PERSEO

Sconfiggi il mostro e impadronisciti del suo potere!

Percorso laboratoriale di teatro e archeologia a cura di Arti e Pensieri e Davide Villani

Destinatari: bambini dai 6 ai 9 anni

Un pomeriggio a Veleia in compagnia degli archeologi e di un attore! Quali sono i mostri più spaventosi del mondo antico? Costruisci il tuo scudo personalizzato con il volto di Medusa e metti in scena la tua storia!

SABATO 2 LUGLIO – Ore 14.30-17.30

I GUERRIERI DI MINERVA, PROTETTRICE DELLE ARTI

Incanaliamo le energie a servizio dell’Arte e del Teatro!

Percorso laboratoriale di teatro e archeologia a cura di Arti e Pensieri e Davide Villani

Destinatari: ragazzi dai 10 ai 14 anni

Impariamo dagli antichi ad affrontare le nostre paure: se le conosciamo e diamo loro un volto e una forma, spaventeranno i mostri che ci spaventano! Costruiamo insieme una maschera della Gorgone e giochiamo al teatro!

SABATO 9 LUGLIO – Ore 15.00-17.00

PATATRAC

La rottura della forma

Percorso laboratoriale di creatività a cura dell’artista Gianfranco Asveri

Destinatari: bambini dai 5 ai 7 anni

Gianfranco Asveri, artista di fama internazionale, con una particolare vocazione pedagogica, sarà il “maestro di fantasia” dei piccoli partecipanti che guiderà in un percorso laboratoriale capace di stimolare la loro creatività e di ampliarne lo sguardo per concepire nuove forme, a partire da un delicatissimo vaso di epoca romana…

Tutti i laboratori sono gratuiti ed è obbligatoria la prenotazione.

Per prenotare scrivere a: [email protected]

Per informazioni: telefonare al numero: 324.9297592 Nei seguenti giorni e orari: da lunedì a sabato: dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle 19.30. Domenica e nei giorni di spettacolo dalle ore 10.00 alle ore 13.00.