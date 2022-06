Pensieri in quota…al fiume. L’elefante del Trebbia e le sue “piscine”. Podcast

Altro tuffo nel fiume Trebbia per Pensieri in quota, il podcast di Liberta.it dedicato a luoghi ed emozioni dal Piacentino, ideato e condotto dalla giornalista Nicoletta Marenghi. Dopo aver scoperto la spiaggia di Sant’Agostino vicino a Ponte Organasco, restiamo in Alta Val Trebbia ma un po’ più a valle. Siamo nella zona dell’”elefante del Trebbia”, tra Confiente e Rovaiola dove, dopo una discesa nel bosco, incontriamo “le piscine”. Editing e sound design Matteo Capra.

