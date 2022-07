Ritorna la festa del borgo di Sariano: musica, aria fresca, Asado e specialità piacentine

Ritorna la musica, la gente che balla e che canta. Allo stesso tempo ritorna il profumo dell’Asado, carne argentina cotta alla brace, e delle specialità piacentine preparate dalle volontarie e dai volontari del comitato “Borgo di Sariano”. Sensazioni e momenti che mancavano da due anni a causa della pandemia da Covid che ha stravolto un po’ tutto, anche le tradizioni che andavano avanti da quasi trent’anni.

“Venerdì si ricomincia e non vediamo l’ora” spiega Marco Carini, presidente del comitato che organizza uno degli eventi più apprezzati e partecipati di tutta la provincia. Il parco di Sariano, frazione alle porte di Gropparello, è già vestito a festa ed è pronto a ritornare a essere la perfetta cornice di una manifestazione all’insegna dell’allegria e della spensieratezza.

La festa del Borgo di Sariano torna questo fine settimana dopo due anni per celebrare la ventottesima edizione. Carini precisa che in questo periodo il comitato non si è mai fermato: “Abbiamo dovuto rinunciare alla nostra festa, ma abbiamo continuato a operare a servizio della nostra comunità – spiega – attraverso la manutenzione costante dell’area verde, la collaborazione con le altre associazioni del territorio e la realizzazione di eventi dedicati a bambini e famiglie”.

La quattro giorni di festa inizierà venerdì sera con la musica e l’energia dell’orchestra Ringo Story e del fisarmonicista Athos Bassissi. Durante la serata inaugurale si terrà anche l’esibizione di Elena Perini, giovane ballerina abituata ai palcoscenici di tutta Italia che per la prima volta si esibirà nel suo paese, dove abita. Sabato danze e musica con l’orchestra Rossella e Marco. La festa proseguirà per tutta la giornata di domenica con il tradizionale taglio del nastro, la messa celebrata al parco e gli stand gastronomici aperti sia a pranzo che durante la sera quando si esibirà l’orchestra Renzo e i Menestrelli. Sempre domenica si potranno ammirare le autovetture d’epoca del club “Val Vezzeno old motocycles and Cars”. La quattro giorni di festa terminerà lunedì nell’atmosfera creata dall’orchestra Marco e Alice.

Il maltempo di lunedì scorso ha provato a compromettere i piani dei volontari del borgo, senza riuscirci. Infatti l’area della festa è stata immediatamente ripulita dai rami caduti a causa del forte vento. Una parte della pista ciclabile nei pressi dell’area verde è stata invece chiusa per sicurezza, vista la presenza di diversi alberi compromessi.

SCATTI RIGUARDANTI LE EDIZIONI PRECEDENTI DELLA FESATA DEL BORGO:

I DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO DI LUNEDI’: