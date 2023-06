Trent’anni dalla promozione in Serie A, martedì festa con tutti i giocatori del Piace

“Il Piacenza calcio è uno solo, quello di trent’anni fa che ha fatto scendere migliaia di tifosi tra le vie della città e quello di oggi che si prepara alla scalata per il ritorno tra i professionisti” sono le parole scelte dal giornalista Andrea Amorini per presentare la grande festa che si terrà martedì 13 giugno al centro sportivo Lyons Quarto per celebrare la prima storica promozione in Seria A, a trent’anni dalla vittoria decisiva sul Cosenza dei ragazzi di mister Gigi Cagni. “Martedì ci saranno tutti i giocatori di quel Piacenza che è riuscito a trasformare in realtà i sogni di una città intera – spiega Amorini -. Dopo aver ritrovato la cassetta della mia radiocronaca di trent’anni fa, ho pensato di realizzare un evento aperto all’intero popolo biancorosso per premiare i giocatori e rivivere insieme quegli istanti che hanno segnato indelebilmente la storia dello sport piacentino”.

Non potrà di certo mancare il capitano Totò De Vitis: “Mi porterò sempre con me le sensazioni provate al triplice fischio e all’arrivo all’aeroporto di Parma dove ad attenderci c’era un marea di tifosi – le sue parole -. Sarà bellissimo ritrovare vecchi compagni, eravamo un gruppo formidabile e siamo rimasti legati anche dopo trent’anni”. La forza del gruppo è stata rimarcata anche dall’assessore allo Sport del Comune di Piacenza Mario Dadati: “La dimostrazione di quanto fossero uniti e coesi tra di loro è il fatto che dopo così tanto tempo arriveranno da svariate zone del Paese per ritrovarsi a Quarto per festeggiare questo importante anniversario”. “Siamo orgogliosi di ospitare questo evento – rimarca Stefano Tosi, socio della Polisportiva Lyons Quarto -. La mission della nostra associazione è incentrata sui giovani e per loro investiamo tempo ed energie. I trent’anni dalla promozione in A sarà anche un’occasione per raccontare a tutti i nostri piccoli tesserati quell’impresa sportiva che coinvolse l’intero territorio”.

Alla presentazione dell’evento ha partecipato anche l’attuale presidente biancorosso Marco Polenghi: “Ho un ricordo nitido di quel 13 giugno del 1993 – racconta -, avevo vent’anni e durante i festeggiamenti feci il mio primo incidente tamponando l’auto davanti a me, scesi dalle macchine io e l’altro conducente ci abbracciammo prima di andare a fare un brindisi insieme nel bar più vicino”. Tornando ai giorni nostri, Polenghi ha rimarcato la volontà di tronare al più presto tra i professionisti: “Garantiamo il massimo impegno per raggiungere questo obiettivo”. Il trentesimo anniversario al centro sportivo di Quarto sarà anche l’occasione per comprare la maglietta celebrativa realizzata dal negozio King’s Cross Streetwear in collaborazione con Editoriale Libertà: “L’idea è nata grazie ai nostri clienti, tifosi storici del Piace – afferma Lele Meroni, proprietario del negozio -, quindi abbiamo deciso di stampare la prima pagina di Libertà del giorno dopo i festeggiamenti su delle magliette celebrative e di creare un quadro con le casacche più belle della storia del Piace”. Magliette e quadri saranno in vendita durante la festa e nel punto vendita di via Sbolli.

La festa organizzata da Amorini in collaborazione con la Polisportiva Lyons Quarto inizierà alle 17.00 con una partitella tra le vecchie glorie del Piace- “io farò l’arbitro” scherza De Vitis – poi ci sarà la premiazione da parte di Polenghi di tutti i calciatori della rosa di Gigi Cagni e si concluderà con una grande cena insieme ai tifosi e a chiunque vogli partecipare alla celebrazione dei trent’anni da quella storica promozione in Serie A.

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI: