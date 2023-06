Musica e solidarietà: dieci cori piacentini protagonisti alla rassegna Aerco

Dieci formazioni corali della provincia piacentina si sono esibite lo scorso fine settimana nella rassegna provinciale dei cori Aerco, l’appuntamento annuale (fermo per un paio d’anni a causa del Covid) che rappresenta un momento di scambio culturale tra i cori aderenti ad Aerco, l’associazione emiliano romagnola cui aderiscono più di 200 cori e di cui 16 sono della provincia piacentina.

Sono state tre serate di musica e solidarietà in cui, grazie alle libere offerte, sono stati raccolti circa mille euro che Aerco donerà ai cori romagnoli colpiti dalle inondazioni del maggio scorso, che hanno perso la sede, strumenti, spartiti. Tanti gli applausi, meritati, per i 10 cori. Venerdì scorso, è stata la chiesa di Sant’Agata a Rivergaro in cui si sono esibiti la Schola Cantorum di Podenzano, il coro polifonico Farnesiano e il coro Gerberto città di Bobbio. Nella serata di sabato, nella chiesa di Santa Brigida a Piacenza, si sono alternati il coro Cai Piacenza e i Cantori di Casaliggio con il coro polifonico San Giovanni e il Free Spirit composto dalle voci più giovani. Terza ed ultima serata, domenica, a Bettola, nel santuario della Madonna della Quercia, con i cori Ana Valnure di Bettola, InCanto Libero di Piacenza, il Montenero di Ponte dell’Olio e il Montegiogo di Lugagnano.