Al teatro di Fiorenzuola arriva “Decameron”: in scena Tullio Solenghi

Dopo l’evento di presentazione culminato nella rappresentazione dell’”Attila” verdiano,

nel giorno del centosettantesimo anniversario dall’inaugurazione del Teatro, entra nel

vivo la stagione 2023-2024 del teatro “Giuseppe Verdi” di Fiorenzuola, che

venerdì 20 ottobre, dalle 20.45, ospiterà “Decameron: un racconto italiano in tempo di

peste”.

Lo spettacolo, prodotto da Teatro Pubblico Ligure, è scritto e diretto da Sergio Maifredi, con Maurizio Fiorilla consulente letterario e Luca Lombardo direttore di produzione, ed è interpretato da Tullio Solenghi, popolare attore già conosciuto dal pubblico del “Verdi”, che nella rappresentazione restituirà agli spettatori la lingua originale di Giovanni Boccaccio, rendendola accessibile e comprensibile come la lingua di un testo contemporaneo. “Il nostro lavoro non è stato attualizzare Boccaccio, ma conservarne e curarne il suo essere contemporaneo: non trasferirlo nel nostro tempo, ma mantenerlo contemporaneo a noi”, ha spiegato Sergio Maifredi nelle note di regia.

“Ritorno a Itaca”, la stagione 2023-2024 del Teatro “Giuseppe Verdi” di Fiorenzuola, vede la direzione artistica di Mino Manni; l’organizzazione dell’amministrazione

Comunale di Fiorenzuola e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della

Fondazione Piacenza e Vigevano. I biglietti per lo spettacolo sono in prevendita presso

Inform’Art, l’ufficio del Teatro, aperto dal martedì al sabato dalle 10 alle 12.30, e dalle

19 nei giorni degli spettacoli; agli indirizzi mail [email protected] o

cultur[email protected], o al numero di telefono 0523-985253.