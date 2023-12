Al Teatro Verdi “La serva padrona” per i duecento anni della fondazione

Al teatro Verdi di Castel San Giovanni, domenica 17 dicembre, si festeggeranno i duecento anni della fondazione. Per l’occasione nel teatro di piazza cardinale Casaroli verrà messa in scena “La serva padrona”, intermezzo buffo di Giovan Battista Pergolesi che fu lo stesso spettacolo con cui due secoli fa si alzò il sipario. Lo spettacolo che celebra il bicentenario del Verdi di Castello sarà a ingresso. La Serva padrona di Pergolesi sarà portata in scena dai solisti dell’Orchestra dei Colli Morenici diretta dal maestro Nicola Ferraresi. “Domenica – sottolinea il sindaco Lucia Fontana – vogliamo azionare un macchina del tempo per scattare un fermo immagine di come doveva essere il teatro Verdi nel 1823, anno di fondazione, regalando al pubblico uno spettacolo che ci riporta alla prima rappresentazione ospitata nel nostro teatro”.

