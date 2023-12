Gropparello ha festeggiato l’arrivo di Santa Lucia grazie alle sorelle del volontariato

Promis Gruparel, Pro loco Giovani Gropparello, Nuova Pro loco Gusano e Pink Mums insieme per una giornata che ha saputo regalare gioia e sorrisi a grandi e piccoli. In centinaia hanno affollato piazza Roma a Gropparello per la terza edizione dei “Mercatini di Santa Lucia”. Domenica il cuore di Gropparello ha preso il colore degli oltre 30 tra banchi e mercatini arrivati in Val Vezzeno. Opere di artigianato, maglioni fatti a mano, lego di ogni forma, felpe targate “Amatori Gropparello”, stelle di Natale e prodotti enogastronomici.

Un evento all’insegna della solidarietà e dell’altruismo. Presi d’assalto infatti il banco allestito dalla Pubblica assistenza Val Vezzeno, l’angolo di serenità di Paolo Cademartiri che vestito da folletto ha raccolto fondi per la “Casa di Iris” e quello proposto da Catia Carini che, con le sue torte, ha raccolto oltre 200 euro da destinare al Centro antiviolenza di Piacenza “La città delle donne”. Grande successo anche per la tombolata organizzata dai volontari della Promis Gruparel. Mille le cartelle vendute e centinaia le persone che si sono riunite davanti al municipio per per partecipare all’estrazione dei numeri. Il primo premio, un buono viaggio dal valore di 500€, è andato a Deborah Sozzi, ma a rendere speciale la tombolata sono stati i 35 premi donati da commercianti e imprenditori del territorio.

Tra le novità che hanno impreziosito la terza edizione dei mercatini di Santa Lucia, gli anolini da passeggio preparati da “Impasto così” e il gioco in scatola presentato dalle “Pink mums”: si chiama Conquistum Gruparel ed è stato pensato e realizzato proprio dal gruppo di mamme gropparellesi per offrire un’idea regalo bella quanto originale per scoprire le località e la storia del capoluogo della Val Vezzeno. Dopo aver assaggiato un bicchiere di vin brulè preparato dai volontari della Proloco Giovani Gropparello ed aver gustato le ottime caldarroste della Nuova Pro loco Gusano, i tanti partecipanti hanno potuto apprezzare lo spettacolo di burattini e marionette proposto dal “Laboratorio del Mago”. Infine, spazio ai sogni e alla felicità dei bambini con l’arrivo di Santa Lucia che, accompagnata dall’asinello, ha distribuito dolci e caramelle.